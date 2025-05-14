«Ждут»: Очнувшийся в морге после выстрела танка боец объяснил решение вернуться на фронт

«Возможно, меня снова назначат командиром. Очень хочу вернуться к своим ребятам. Они уже знают, что я еду, наверное, ждут. Но загадывать не будем. Я настроен решительно. Страха перед возвращением не испытываю, его и быть не может. Будем продолжать работать на результат», — признался военный.