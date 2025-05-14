«Росконгресс» назвал главную тему ВЭФ-2025

«Это важнейшая площадка для развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главная тема форума в этом году — “Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания”. Без сотрудничества, без взаимовыгодного партнерства невозможно развитие. К сожалению, мы видим, что происходит в современном мире: необоснованные политические амбиции некоторых стран-соседей вредят взаимодействию бизнеса, гуманитарным и научным направлениям. Но Россия по-прежнему открыта для сотрудничества», — цитирует «Росконгресс» Трутнева.