Российский боец Махачев отказался от чемпионского пояса UFC

Россиянин Ислам Махачев отказался от чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Об этом в соцсетях объявил глава промоушна Дана Уайт.
По его словам, за чемпионский пояс UFC в легком весе будут бороться грузинский боец Илия Топурия и представитель Бразилии Чарльз Оливейра.
Махачев отказался от титула чемпиона, так как хочет перейти в полусредний вес. Ему предстоит сразиться с новым чемпионом дивизиона австралийцем Джеком Деллой Маддаленой. Дату и время боя объявят позднее.
Ранее менеджер Махачева подтвердил поединок бойца за титул с Маддаленой.