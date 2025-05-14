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Российский боец Махачев отказался от чемпионского пояса UFC

Махачев решил перейти в полусредний вес.

Источник: Аргументы и факты

Россиянин Ислам Махачев отказался от чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Об этом в соцсетях объявил глава промоушна Дана Уайт.

По его словам, за чемпионский пояс UFC в легком весе будут бороться грузинский боец Илия Топурия и представитель Бразилии Чарльз Оливейра.

Махачев отказался от титула чемпиона, так как хочет перейти в полусредний вес. Ему предстоит сразиться с новым чемпионом дивизиона австралийцем Джеком Деллой Маддаленой. Дату и время боя объявят позднее.

Ранее менеджер Махачева подтвердил поединок бойца за титул с Маддаленой.