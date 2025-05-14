DM: аноним заявил, что нашел в Польше «золотой поезд» Третьего рейха

Власти Польши получили анонимное сообщение, в котором говорится о том, что был найден легендарный поезд Третьего рейха с золотом. Об этом пишет британское издание Daily Mail.
Согласно сообщению, вагоны нацистского поезда находятся в тоннеле недалеко от города Валбжих, расположенного на юго-западе Польши. По легенде, в конце войны немецкий бронепоезд, спасаясь от наступления Красной армии, покинул Вроцлав, увозя с собой ценный груз — награбленное золото, драгоценности и произведения искусства, включая знаменитую Янтарную комнату из России.
Состав направлялся к станции Валжбих, но так и не доехал до неё. Исследователи-энтузиасты до сих пор считают, что поезд спрятан где-то в местных тоннелях. В сообщении говорится, что в одном из таких тоннелей были найдены три железнодорожных вагона времён Второй мировой войны.
«Каждый вагон имеет длину около 12 метров, ширину четыре метра и высоту четыре метра. Вагоны находятся за закрытыми раздвижными стальными воротами у входа в тоннель. Внутри находятся ценные металлы, включая золото», — сообщается в письме.
Камила Сверчиньска, пресс-секретарь мэрии города, заявила, что сообщение выглядит «фактическим и конкретным». Она сообщила, что в письме есть таблица с геодезическими данными, профиль местности, включая схему тоннеля, карта с имитацией пути и курса тоннеля, а также рассказ очевидца, который жил в Валбжихе во время войны. Пока неясно, будут ли польские власти предпринимать какие-либо действия для проверки информации, содержащейся в сообщении.
Ранее сообщалось, что во время переезда архивов Верховного суда Аргентины сотрудники обнаружили в подвале коробки с нацистской пропагандой.