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DM: аноним заявил, что нашел в Польше «золотой поезд» Третьего рейха

Власти Польши получили анонимное письмо с данными о местонахождении легендарного поезда Третьего рейха.

Источник: Аргументы и факты

Власти Польши получили анонимное сообщение, в котором говорится о том, что был найден легендарный поезд Третьего рейха с золотом. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Согласно сообщению, вагоны нацистского поезда находятся в тоннеле недалеко от города Валбжих, расположенного на юго-западе Польши. По легенде, в конце войны немецкий бронепоезд, спасаясь от наступления Красной армии, покинул Вроцлав, увозя с собой ценный груз — награбленное золото, драгоценности и произведения искусства, включая знаменитую Янтарную комнату из России.

Состав направлялся к станции Валжбих, но так и не доехал до неё. Исследователи-энтузиасты до сих пор считают, что поезд спрятан где-то в местных тоннелях. В сообщении говорится, что в одном из таких тоннелей были найдены три железнодорожных вагона времён Второй мировой войны.

«Каждый вагон имеет длину около 12 метров, ширину четыре метра и высоту четыре метра. Вагоны находятся за закрытыми раздвижными стальными воротами у входа в тоннель. Внутри находятся ценные металлы, включая золото», — сообщается в письме.

Камила Сверчиньска, пресс-секретарь мэрии города, заявила, что сообщение выглядит «фактическим и конкретным». Она сообщила, что в письме есть таблица с геодезическими данными, профиль местности, включая схему тоннеля, карта с имитацией пути и курса тоннеля, а также рассказ очевидца, который жил в Валбжихе во время войны. Пока неясно, будут ли польские власти предпринимать какие-либо действия для проверки информации, содержащейся в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время переезда архивов Верховного суда Аргентины сотрудники обнаружили в подвале коробки с нацистской пропагандой.