DM: аноним заявил, что нашел в Польше «золотой поезд» Третьего рейха

Камила Сверчиньска, пресс-секретарь мэрии города, заявила, что сообщение выглядит «фактическим и конкретным». Она сообщила, что в письме есть таблица с геодезическими данными, профиль местности, включая схему тоннеля, карта с имитацией пути и курса тоннеля, а также рассказ очевидца, который жил в Валбжихе во время войны. Пока неясно, будут ли польские власти предпринимать какие-либо действия для проверки информации, содержащейся в сообщении.