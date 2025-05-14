Что будет с базами отдыха, которые стоят на месте нового курорта в Хасанском округе Приморья — ответ правительства

Также должно начаться строительство объектов первой очереди (сдать их планируют до 2027 года). Это гостиницы на 3 и 4 звезды, суммарно в них будет 750 номеров, а также апартаменты. В тот же срок должны построить и сдать аквакомплекс, детский клуб и рестораны.