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Что будет с базами отдыха, которые стоят на месте нового курорта в Хасанском округе Приморья — ответ правительства

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая, ФедералПресс. До 2031 года в Приморском крае будут строить круглогодичный курорт в Хасанском округе. Редакция «ФедералПресс» получила ответ на запрос из правительства Приморского края о строительстве этого курорта.

Источник: Reuters

«В настоящее время проект по созданию круглогодичного курорта в Хасанском округе находится в активной фазе проектирования. Определены участки для размещения объектов инфраструктуры, включая автономную генерацию, мусороперегрузочную станцию, определено место размещения и трассировка системы водоотведения», — сообщили в пресс-службе правительства Приморского края в ответ на запрос «ФедералПресс».

По данным правительства, до конца 2025 года в районе бухты Алеут планируют завершить проектные работы для создания объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Также должно начаться строительство объектов первой очереди (сдать их планируют до 2027 года). Это гостиницы на 3 и 4 звезды, суммарно в них будет 750 номеров, а также апартаменты. В тот же срок должны построить и сдать аквакомплекс, детский клуб и рестораны.

Сейчас в обозначенных границах будущего курорта находится несколько баз отдыха. Пока они смогут продолжать работу, но есть риски закрытия:

«Средства размещения, которые не внесут данные в единый реестр и не пройдут этап самооценки до 1 сентября 2025 года, не смогут осуществлять свою деятельность, поэтому вне зависимости от планов будущего курорта принимать гостей смогут только базы отдыха, включенные в реестр. Туристическая инфраструктура курорта подразумевает строительство разного рода объектов, это эко-отели, гостиницы, апартаменты, аквакомплекс, детский клуб и рестораны, поэтому возможностей у действующих баз встроиться в архитектуру курорта достаточно», — прокомментировали в правительстве Приморья.

Там уверены, что создание такого курорта поднимет и уровень тех баз, которые останутся в бухте. При этом важно, чтобы они обеспечивали безопасность пребывания гостей.

Напомним, ранее власти рассказали о том, какой будет предполагаемая стоимость отдыха на курорте в Хасанском округе. Ее рассчитали примерно и с учетом инфляции.