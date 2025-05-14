16 мая в Самаре будет пройдет автоматизированное распределение мест в детсадах

С 16 мая в Самаре начнётся автоматическое распределение мест в детские сады на следующий учебный год (2025—2026). Процесс пройдёт онлайн на специальном портале.
Родители могут выбрать до пяти садов, куда хотели бы отдать малыша. Перед началом распределения желательно ещё раз проверить личные данные на сайте и исправить ошибки, если они есть. Сделать это можно через ближайший МФЦ.
Компьютер распределит свободные места автоматически, учитывая следующие моменты:
Есть ли у родителей право встать в очередь раньше остальных?
Когда ребёнок попал в электронную очередь?
Сколько ребёнку будет лет на начало учебного года (1 сентября 2025)?
Какая группа подходит малышу по возрасту и интересам?
К какому сроку лучше устроить ребёнка в садик?
После распределения родителю придёт сообщение о предоставленном месте. Электронная заявка на портале поменяется с «Ожидающий очереди» на «Предоставлено место».
Затем в течение десяти рабочих дней нужно обратиться в сад лично и подтвердить своё согласие.
Сейчас в самарских детсадах открыто около 11 тысяч свободных мест, примерно половина из них предназначена для малышей ясельного возраста.
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