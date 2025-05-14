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В Ростове-на-Дону 14 мая синоптики обещают солнечную и прохладную погоду

В Ростове воздух прогреется до +17 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове-на-Дону в середине рабочей недели. Актуальный прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

В среду, 14 мая, утром в городе ожидается до +14 градусов. В дневное время воздух прогреется до +17 градусов, а вечером станет прохладнее на два градуса. На протяжении всего дня гостей и жителей Ростова-на-Дону будет радовать солнечная погода. Ночью на небе также будет ясно, а температура воздуха составит +10 градусов.

Порывы западного ветра достигнут семи метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 мм рт.ст.

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