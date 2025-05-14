За неделю клещи укусили 755 новосибирцев

За неделю с 5 по 11 мая в Новосибирской области было зарегистрировано 755 обращений граждан в медицинские организации по поводу укусов клещей. Всего же с начала эпидемиологического сезона в регионе зафиксировано 1911 случаев обращения за медицинской помощью в связи с укусами этих паразитов. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Новосибирской области.