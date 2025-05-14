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За неделю клещи укусили 755 новосибирцев

Искитимский район стал лидером по укусам.

Источник: Комсомольская правда

За неделю с 5 по 11 мая в Новосибирской области было зарегистрировано 755 обращений граждан в медицинские организации по поводу укусов клещей. Всего же с начала эпидемиологического сезона в регионе зафиксировано 1911 случаев обращения за медицинской помощью в связи с укусами этих паразитов. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Наибольшее количество обращений поступило из следующих районов: Искитимский — 153, Новосибирский — 123, Тогучинский — 88, Мошковский — 64 и Ордынский — 53.

— На данный момент подтвержденных диагнозов клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза в области не зарегистрировано, — добавили в пресс-службе.

Специалисты напомнили, что при обнаружении впившегося клеща следует незамедлительно обратиться в поликлинику или травмпункт для введения противоклещевого иммуноглобулина, который наиболее эффективен в течение первых суток после укуса.