Володин призвал анализировать правоприменение законов о миграции

Ранее Рособрнадзор сообщил РИА Новости, что 81% детей мигрантов, желающих обучаться в школах РФ, не смогут быть зачислены по разным причинам. Согласно данным ведомства, с момента начала тестирования было подано 1 762 заявления на участие, но на процедуру тестирования было допущено только 335 иностранных граждан.