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Жительница Владивостока покорила шеститысячник — Айланд Пик

Девушка достигла вершины 9 мая и установила флаг детского центра коррекции и развития «ВладКидс».

Источник: Аргументы и факты

Жительница Приморского края совершила восхождение на шеститысячник — Айланд Пик. Ирина Борисова из Владивостока покорила гору в Гималаях с вершиной на 6189 метрах над уровнем моря.

Она достигла вершины 9 мая в 09:09 утра и установила флаг детского центра коррекции и развития «ВладКидс». Ирина двигалась по техническому маршруту по сложности 2 категории.

Айланд Пик — это гора, которую называют «Островом среди льдов». Её крутые склоны и живописные виды привлекают альпинистов круглогодично со всего мира.

Вместе с акклиматизацией восхождение на гору может длиться 19 дней.