В Минске на одного пенсионера приходится две-три пенсионерки

В Минске живут 1 миллион 91 тысяча 500 женщин и 905 тысяч 200 мужчин. При этом на 1 тысячу мужчин в возрасте от 15 до 24 лет приходится 1 007 женщин, с 25 до 54 лет — 1 096 женщин, с 55 до 64 лет — 1 387 женщин. А вот на 1 тысячу мужчин в возрасте от 65 лет и старше женщин вдвое больше, а именно 2 036, а в возрасте от 80 лет и старше число женщин превышает число мужчин более чем в три раза.