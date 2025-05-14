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В Минске на одного пенсионера приходится две-три пенсионерки

Статуправление Минска обнародовало статистику по населению города.

Источник: Комсомольская правда

На начало 2025 года в Минске проживало чуть менее 2 миллионов человек, а именно 1 миллион 996 тысяч 700 человек, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на главное статистическое управление столицы.

Средний возраст жителей Минска — 41 год: мужчин −38,2 года, женщин — 43,2 года.

В Минске живут 1 миллион 91 тысяча 500 женщин и 905 тысяч 200 мужчин. При этом на 1 тысячу мужчин в возрасте от 15 до 24 лет приходится 1 007 женщин, с 25 до 54 лет — 1 096 женщин, с 55 до 64 лет — 1 387 женщин. А вот на 1 тысячу мужчин в возрасте от 65 лет и старше женщин вдвое больше, а именно 2 036, а в возрасте от 80 лет и старше число женщин превышает число мужчин более чем в три раза.

Каждый пятый в Минске — пенсионер, таковых 450,5 тысячи человек.

Кстати, спрос на квартиры в Минске весной 2025 заметно снизился (здесь подробнее).

Кроме того, в Минске создан медцентр, который будет заниматься лечением рака по инновационным методикам и технологиям (подробности здесь).

Мы писали, за что дачники могут получить штраф в Беларуси в 2025: бешеный огурец на грядке, песни после 23.00, заросли травы, самовольная скважина для воды или баня (все подробности здесь).