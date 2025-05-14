Часть Металлургического района в Челябинске 15 мая останется без воды

Это коснется следующих адресов: улица Сталеваров, дома 39, 41, 43, 47, 47-А, 49, 49-А; улица Пекинская, дом 10; улица Винницкая, дома 4, 4-А, 7; улица Молодежная, дома с 1 по 5, а также 7, 11, 18, 18-А, 18-Б, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; улица Аносова, дома 4 и 6; улица Хлебозаводская, дома 1, 2, 4, 6; улица Талалихина, дома 17 и 19.