Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Легендарный фигурист Роман Костомаров приедет в Воронеж на форум Столля

Хедлайнерами предпринимательского форума имени Вильгельма Столля в Воронеже станут олимпийский чемпион Роман Костомаров и писатель Александр Цыпкин.

Источник: РИА "Новости"

Мероприятие пройдет в столице Черноземья 26 и 27 мая в отеле «Марриотт», расположенного на проспекте Революции.

В ежегодном событии участвуют предприниматели из различных сфер бизнеса.

В 2025 году в деловой программе форума будут представлены лекции о технологическом суверенитете, о возможностях экспорта российской продукции. Эксперты расскажут о новых инструментах маркетинга и продаж, представят механизмы оформления бизнес-партнерств, пояснят внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Специалисты предложат нововведения в налогообложение, коснутся вопросов защиты прав на продукты интеллектуального труда и многое другое.

Выступят на мероприятии российский фигурист, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Роман Костомаров. А также участники форума услышат выступление российского писателя, драматурга, сценариста, эксперта по стратегическим коммуникациям, модератора главных деловых форумов РФ Александра Цыпкина.

Регистрация на форум началась 13 мая по ссылке