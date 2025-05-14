Легендарный фигурист Роман Костомаров приедет в Воронеж на форум Столля

В 2025 году в деловой программе форума будут представлены лекции о технологическом суверенитете, о возможностях экспорта российской продукции. Эксперты расскажут о новых инструментах маркетинга и продаж, представят механизмы оформления бизнес-партнерств, пояснят внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Специалисты предложат нововведения в налогообложение, коснутся вопросов защиты прав на продукты интеллектуального труда и многое другое.