Миронов рассказал о новых льготах для участников СВО

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В ближайшее время можно ожидать введение в России единого сертификата на реабилитацию для участников СВО, считает лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Мы видим, что государство последовательно реализует инициативы “Справедливой России — За правду” по помощи участникам СВО. Поэтому в ближайшее время, я надеюсь, можно ожидать принятия новых решений, которые предлагает наша партия. В частности, введения единого сертификата на реабилитацию для защитников Отечества, чтобы они могли получать необходимую помощь не только в государственных, но и в частных центрах. Это сделает реабилитацию доступнее для сотен тысяч ветеранов и сократит очереди», — сказал он РИА Новости, комментируя указ президента РФ Владимира Путина о новых льготах для участников СВО.
Миронов напомнил, что ранее Путин поручил выдавать семьям военнослужащих бесплатные путевки в подведомственные санаторно-курортные организации для сопровождения раненых на СВО бойцов.
«Это то, в чем реально нуждаются тысячи наших бойцов, которые пожертвовали своим здоровьем во имя Родины. Как известно, забота близких не просто облегчает процесс реабилитации, но и ускоряет его. Поэтому еще в 2022 году мы обращались в правительство с просьбой рассмотреть вопрос об организации бесплатного проезда близких родственников военнослужащих и добровольцев СВО к месту их лечения и обратно. Радует, что наше предложение было услышано, а указ главы государства расширяет меры поддержки бойцов и членов их семей, что можно только приветствовать», — добавил политик.
Лидер СРЗП также отметил, что решение президента стало далеко не первым, которое принимается после обращений партии, в частности, ранее был принят закон, который приравнял добровольцев, защищавших Донбасс с 2014 года, к участникам СВО, и теперь эти люди смогут получить статус ветеранов боевых действий. Кроме того, Миронов уточнил, что в апреле Путин поручил разработать единые стандарты поддержки бойцов СВО на основе лучших региональных практик, а с этим предложением СРЗП выступала с 2022 года.