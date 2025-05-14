Миронов рассказал о новых льготах для участников СВО

«Это то, в чем реально нуждаются тысячи наших бойцов, которые пожертвовали своим здоровьем во имя Родины. Как известно, забота близких не просто облегчает процесс реабилитации, но и ускоряет его. Поэтому еще в 2022 году мы обращались в правительство с просьбой рассмотреть вопрос об организации бесплатного проезда близких родственников военнослужащих и добровольцев СВО к месту их лечения и обратно. Радует, что наше предложение было услышано, а указ главы государства расширяет меры поддержки бойцов и членов их семей, что можно только приветствовать», — добавил политик.