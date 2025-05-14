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Жители Ростова добились горячей воды после пикета

Как сообщили в департаменте ЖКХ города, горячее водоснабжение восстановлено в домах № 74 и 74/1 на улице Орбитальной. Произошло это спустя месяц отключения — после того, как жители вышли на стихийный пикет с плакатами.

Воду отключили 15 апреля из-за аварии на изношенном трубопроводе. Несмотря на обещания завершить ремонт к 30 апреля, коммунальщики обнаружили новые дефекты. 13 мая жители, среди которых пенсионеры и семьи с детьми, вышли к месту раскопа с требованиями к врио губернатора Юрию Слюсарю. Через несколько часов глава Ворошиловского района провел встречу с ними, а к вечеру воду подали.

Жители отмечают, что аварии на этом участке происходят ежегодно, а временные «латки» не решают проблему. В администрации района пока не прокомментировали планы по замене ветхой коммуникации.