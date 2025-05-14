В районе Башкирии реализуют 20 инициатив жителей по благоустройству

Планируется благоустройство парковых зон в селах Бельское, Первомайское, Ишпарсово, обустроят детскую и спортивную площадки в Новом Краснояре и в селе Мариинский. Запланирован ремонт ДК в селах Айгулево, Новофедоровское, Буриказганово, Покровка, Верхние Услы, Максимовка. Благоустройство коснется школ в селах Аючево, Рощинский, Новое Барятино, Заливной, Новая Отрадовка, Рязановка. В селе Октябрьское обустроят тротуары, Константиноградовский сельсовет приобретет трактор, а в Кунакбаево установят пожарный гидрант.
По словам Риты Самигуллиной, ППМИ дает сельским поселениям реальную возможность решить проблемные вопросы, а большую часть финансирования берут на себя республиканский и местный бюджеты.