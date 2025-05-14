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В районе Башкирии реализуют 20 инициатив жителей по благоустройству

В Стерлитамакском районе Башкирии прошли конкурсный отбор 20 проектов благоустройства, участвующие в Программе поддержки местных инициатив (ППМИ), на общую сумму около 50 млн рублей. Всего в конкурсе участвовало 1003 инициативы жителей республики, победителями стали 734. Об этом сообщила в соцсетях глава районной администрации Рита Самигуллина.

Источник: Башинформ

Планируется благоустройство парковых зон в селах Бельское, Первомайское, Ишпарсово, обустроят детскую и спортивную площадки в Новом Краснояре и в селе Мариинский. Запланирован ремонт ДК в селах Айгулево, Новофедоровское, Буриказганово, Покровка, Верхние Услы, Максимовка. Благоустройство коснется школ в селах Аючево, Рощинский, Новое Барятино, Заливной, Новая Отрадовка, Рязановка. В селе Октябрьское обустроят тротуары, Константиноградовский сельсовет приобретет трактор, а в Кунакбаево установят пожарный гидрант.

По словам Риты Самигуллиной, ППМИ дает сельским поселениям реальную возможность решить проблемные вопросы, а большую часть финансирования берут на себя республиканский и местный бюджеты.