В районе Башкирии реализуют 20 инициатив жителей по благоустройству

Планируется благоустройство парковых зон в селах Бельское, Первомайское, Ишпарсово, обустроят детскую и спортивную площадки в Новом Краснояре и в селе Мариинский. Запланирован ремонт ДК в селах Айгулево, Новофедоровское, Буриказганово, Покровка, Верхние Услы, Максимовка. Благоустройство коснется школ в селах Аючево, Рощинский, Новое Барятино, Заливной, Новая Отрадовка, Рязановка. В селе Октябрьское обустроят тротуары, Константиноградовский сельсовет приобретет трактор, а в Кунакбаево установят пожарный гидрант.