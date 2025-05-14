В части Октябрьского района Иркутска отключат холодную воду 15 мая

Холодную воду отключат в части Октябрьского района, а также в Молодежном и Новой Разводной. Как сообщает МУП «Водоканал», ограничение продлится с 09:00 до 00:00 15 мая 2025 года.
— Это необходимо для выполнения ремонтных работ на сетях водопровода и канализации. На период отключения необходимо обеспечить запас воды и принять меры пожарной безопасности, — сказано в сообщении.
Точные адреса, где не будет воды, представлены в фотокарточках.
Воды не будет также в Молодежном и Новой Разводной. Фото: МУП «Водоканал». Ограничение продлится с 09:00 до 00:00 15 мая. Фото: МУП «Водоканал». Во время отключение специалисты займутся ремонтом. Фото: МУП «Водоканал». На период отключения сибирякам стоит запастись водой. Фото: МУП «Водоканал». Воды не будет весь день. Фото: МУП «Водоканал».
Обратите внимание! Как стало известно КП-Иркутск, в мае горячую воду отключат в Ленинском и Октябрьском районах. Подробная информация здесь.