В части Октябрьского района Иркутска отключат холодную воду 15 мая

Воды не будет также в Молодежном и Новой Разводной. Фото: МУП «Водоканал». Ограничение продлится с 09:00 до 00:00 15 мая. Фото: МУП «Водоканал». Во время отключение специалисты займутся ремонтом. Фото: МУП «Водоканал». На период отключения сибирякам стоит запастись водой. Фото: МУП «Водоканал». Воды не будет весь день. Фото: МУП «Водоканал».