«ЗИМ Галерея» в Самаре примет участие во Всероссийской акции «Ночь музеев»

17:00 — экскурсия по выставке «Завод на моей юбке» с участием автора, Марии Самойловой.18:00 — экскурсия по выставке «Обгоняя время», которую проведут Урсула Берг и заведующая архивом театра «Грань» Елена Прокопенко.19:00 — литературно-музыкальная композиция «Есенин. Хулиганская лирика» (18+) в исполнении актера театра «Грань» Дениса Евневича. Программа приурочена к 130-летию со дня рождения и 100-летию со дня гибели поэта. Музыкальное сопровождение — Валерий Ксенофонтов (гитара) и Олег Титов (баян).21:00 — концерт хора Aeternitas самарского православного собора и дуэта Анны Авакян (вокал) и Артема Тер-Оганнисяна (дудук). В программе — русские и армянские народные песни в авторской обработке.