«ЗИМ Галерея» в Самаре примет участие во Всероссийской акции «Ночь музеев»

17 мая культурный центр «ЗИМ Галерея» в Самаре присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев» и откроет свои двери для посетителей с 15:00 до 23:00. Гостей ждет насыщенная программа — вход на все мероприятия свободный.
В этот вечер в галерее будут работать две выставки:
«Обгоняя время» (12+) — совместный проект Драматического театра «Грань» и «ЗИМ Галереи», включающий серию фоторабот, созданных в строящемся здании театра художником-постановщиком Урсулой Берг и фотографом Дмитрием Недыхаловым. «Завод на моей юбке» (12+) — персональная выставка самарской художницы Марии Самойловой, посвящённая индустриальным пейзажам и женскому труду на производстве.
Программа мероприятий:
17:00 — экскурсия по выставке «Завод на моей юбке» с участием автора, Марии Самойловой.18:00 — экскурсия по выставке «Обгоняя время», которую проведут Урсула Берг и заведующая архивом театра «Грань» Елена Прокопенко.19:00 — литературно-музыкальная композиция «Есенин. Хулиганская лирика» (18+) в исполнении актера театра «Грань» Дениса Евневича. Программа приурочена к 130-летию со дня рождения и 100-летию со дня гибели поэта. Музыкальное сопровождение — Валерий Ксенофонтов (гитара) и Олег Титов (баян).21:00 — концерт хора Aeternitas самарского православного собора и дуэта Анны Авакян (вокал) и Артема Тер-Оганнисяна (дудук). В программе — русские и армянские народные песни в авторской обработке.
Ранее мы рассказали, как к «Ночи музеев» готовится центр труда и отдыха «Станкозавод». Мероприятия пройдут в нескольких зонах пространства с 15:00 до 01:00.
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