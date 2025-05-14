Над Казанью был замечен неизвестный светящийся объект

Согласно научному мнению, это явно было не НЛО и не падающий спутник, а действительно метеорит, только большего размера чем обычно, но ненамного. Такие небесные тела называются болидами. Попадая в атмосферу Земли, они нагреваются и начинают из-за этого распадаться, оставляя за собой в небе яркий след. С учетом того, что города занимают ничтожную часть планеты, наблюдение в Казани такого объекта можно назвать редким случаем. Но видимо уже для не для столицы Татарстана. В последний раз горожане видели нечто подобное не так давно — в ноябре 2024 года.