Над Казанью был замечен неизвестный светящийся объект

Вечером 13 мая некоторым жителям Казани удалось стать очевидцами интересного события. Над городом появился неопознанный светящийся объект. Он расчертил небольшой участок неба и пропал. Длилось все недолго, зато впечатлений у казанцев было много. Они начали делиться ими и предположениями того, что это могло быть, в соцсетях и мессенджерах. Понятно, что большая часть интернет-пользователей распознала в неизвестном объекте метеорит, но были и те, кто до сих пор считает, что это был НЛО. Отметим, что данное явление вечером в понедельник, по сообщениям ряда СМИ, наблюдалось и под Уфой.
Согласно научному мнению, это явно было не НЛО и не падающий спутник, а действительно метеорит, только большего размера чем обычно, но ненамного. Такие небесные тела называются болидами. Попадая в атмосферу Земли, они нагреваются и начинают из-за этого распадаться, оставляя за собой в небе яркий след. С учетом того, что города занимают ничтожную часть планеты, наблюдение в Казани такого объекта можно назвать редким случаем. Но видимо уже для не для столицы Татарстана. В последний раз горожане видели нечто подобное не так давно — в ноябре 2024 года.