Опрос показал, сколько россиян увольнялись во время испытательного срока

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Почти пятая часть работающих людей в России (21%) увольнялась с нового места работы прежде, чем заканчивался их испытательный срок, следует из результатов исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», которые есть в распоряжении РИА Новости.
«Двадцать один процент опрошенных покинули свое новое место работы до окончания испытательного срока, а 15% уволились сразу после завершения испытательного срока, при этом 64% респондентов заявили, что им не приходилось увольняться с нового места работы после испытательного срока», — говорится в материалах сервисов.
Согласно итогам исследования, большинство его участников (58%) из числа покинувших новое место работы после испытательного срока занимали должности линейного персонала, почти четверть (23%) — руководителей среднего звена, а доля топ-менеджеров среди уволившихся составила 7%.
«Основной причиной ухода с нового места работы, согласно опросу, стало несоответствие озвученных перед трудоустройством условий реальному положению дел — этот пункт отметили 53% респондентов. Значительная часть опрошенных (28%) указала на неинтересные задачи как причину ухода», — уточнили в сервисах.
По результатам исследования, среди причин также выделяли недовольство условиями работы (28%), отсутствие перспектив карьерного и профессионального роста (23%), трудности в отношениях с руководством (18%), 14% респондентов отказались от новой работы в пользу предложения от другой компании, 11% не справились с обязанностями, а 8% ушли из-за конфликтов с коллегами.
В исследовании, которое проводилось с 5 по 7 мая, приняли участие более 3,5 тысячи человек из всех регионов России. Процент погрешности не приводится.