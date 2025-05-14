Опрос показал, сколько россиян увольнялись во время испытательного срока

«Двадцать один процент опрошенных покинули свое новое место работы до окончания испытательного срока, а 15% уволились сразу после завершения испытательного срока, при этом 64% респондентов заявили, что им не приходилось увольняться с нового места работы после испытательного срока», — говорится в материалах сервисов.