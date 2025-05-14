В Самаре временно перекроют участки 4 улиц на все лето с 14 мая 2025 года

В областной столице уже стартует подготовка к отопительному сезону 25/26. Из-за этого несколько улиц города будут перекрыты на все лето.
На участках закрытых дорог будут вестись работы по прокладке и ремонту теплосетей.
Так, с 14 мая до 31 августа закроют проезд от Рабочей, от дома 68 по Агибалова до Никитинской; Чапаевской, от Льва Толстого до Красноармейской, Первомайской, от Больничной до проспекта Ленина; Некрасовской, от Самарской до Садовой.
Ранее мы писали, что в Самаре будет закрыт также участок Московского шоссе. Там будут укладывать новый асфальт. Из-за ремонтных работ в летнее время часто перекрывают дороги. Планируйте свои поездки заранее и следите за нашими новостями.
Также стало известно, что недавно скончался основатель легендарной торговой марки «У Палыча» Андрей Сульдин. В Самаре недавно спилили старые ели. Однако, позже высадили новые.
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