В Самаре временно перекроют участки 4 улиц на все лето с 14 мая 2025 года

Так, с 14 мая до 31 августа закроют проезд от Рабочей, от дома 68 по Агибалова до Никитинской; Чапаевской, от Льва Толстого до Красноармейской, Первомайской, от Больничной до проспекта Ленина; Некрасовской, от Самарской до Садовой.