Магнитные бури ожидаются в Ростовской области

При этом вероятность ощутимых магнитных возмущений в ближайшие дни отрицают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Судя по графику, с 15 по 17 мая геомагнитный фон в регионе будет преимущественно спокойным, хотя некоторая вероятность «качелей» все же не исключается.