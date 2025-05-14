Магнитные бури ожидаются в Ростовской области

В Ростовской области с 15 мая, в течение нескольких дней, сохранятся умеренные и сильные магнитные бури. По крайней мере, такой прогноз предоставили на одном из интернет-порталов.
При этом вероятность ощутимых магнитных возмущений в ближайшие дни отрицают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Судя по графику, с 15 по 17 мая геомагнитный фон в регионе будет преимущественно спокойным, хотя некоторая вероятность «качелей» все же не исключается.
Более активные возмущения, но не достигающие показателя бури, ожидаются с 18 по 21 мая. Только в конце месяца, 28 и 28 мая, прогнозируют магнитную бурю уровня G1 с Кр-индексом 5. После этого скачки продолжатся до 1 июня.
Показатель G (от G1 до G5) означает уровень геомагнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности. Напомним, метеозависимым людям во время магнитных перепадов рекомендуют избегать стрессов и больше отдыхать.