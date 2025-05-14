Летние каникулы в России пройдут с 26 мая по 31 августа

По мере приближения летних каникул аналитики фиксируют рост спроса на организованный детский отдых. По данным сервиса бронирования Kidsincamp.ru, за первые три месяца 2025 года объем бронирований детских лагерей на лето вырос на 32% год к году. В сервисе Incamp.ru отмечали увеличение числа бронирований на 10% год к году. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин прогнозировал рост рынка детского отдыха в этом году.