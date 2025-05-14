В Екатеринбурге на экзамен по русскому языку записались более сотни детей мигрантов

Сдавать экзамен по русскому языку для зачисления в городские школы готовы 108 детей мигрантов. Об этом ЕАН сообщили в департаменте образования города.
С апреля 2025 года все дети мигрантов должны сдать обязательный экзамен по русскому языку, чтобы быть зачисленными в российские школы. Принимать тестирование будут в 12 школах города. Первые тестирования должны пройти в июне.
Чтобы тестирование было признано сданным, экзаменующиеся должны правильно ответить на 90% вопросов, чтобы учиться в 1 классе. Поступающие со 2 по 5 класс дети иностранцев должны правильно выполнить 18 из 20 заданий, в 6−9 классы — 20 из 22 и 10−11 классы — 22 из 24 заданий.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что в 10 регионах России до экзамена по русскому языку из более 1,7 тыс. детей иностранцев допустили около 335 человек. Среди первых сдающих было 44 ребенка, из них только 27 детей смогли сдать тестирование.