В Екатеринбурге на экзамен по русскому языку записались более сотни детей мигрантов

Чтобы тестирование было признано сданным, экзаменующиеся должны правильно ответить на 90% вопросов, чтобы учиться в 1 классе. Поступающие со 2 по 5 класс дети иностранцев должны правильно выполнить 18 из 20 заданий, в 6−9 классы — 20 из 22 и 10−11 классы — 22 из 24 заданий.