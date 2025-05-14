В Челябинской области с 17 мая грузовики смогут ездить по региональным трассам

Запрет на проезд грузовиков и спецтехники по дорогам регионального значения перестанет действовать в Челябинской области 17 мая. Об этом сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства.
Дороги с 17 апреля закрывали для тяжелых машин, чтобы просушить и уберечь от разрушений после зимы.
— Движение тяжеловесных или крупногабаритных транспортных средств будет осуществляться на основании спецразрешения, которое можно получить на сайте Росдормониторинга в личном кабинете перевозчика, — уточнили в миндортрансе.