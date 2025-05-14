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В Челябинской области с 17 мая грузовики смогут ездить по региональным трассам

В Челябинской области дороги будут просушивать до 17 мая.

Источник: Комсомольская правда

Запрет на проезд грузовиков и спецтехники по дорогам регионального значения перестанет действовать в Челябинской области 17 мая. Об этом сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства.

Дороги с 17 апреля закрывали для тяжелых машин, чтобы просушить и уберечь от разрушений после зимы.

— Движение тяжеловесных или крупногабаритных транспортных средств будет осуществляться на основании спецразрешения, которое можно получить на сайте Росдормониторинга в личном кабинете перевозчика, — уточнили в миндортрансе.