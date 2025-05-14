В Москве более ста тысяч детей занимаются волонтерством

«Популярность волонтерского движения в столице растет. Сегодня в системе московского образования более 100 тысяч детей-волонтеров — их количество увеличилось на 10% по сравнению 2024 годом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что более 8 тысяч учеников столичных школ, колледжей и центров дополнительного образования приняли участие в конкурсе на лучшую организацию волонтерской деятельности городского молодежного форума «Москва — территория добрых дел».
«Количество заявок, поданных на конкурс на лучшую организацию волонтерской деятельности, в этом году выросло в три раза. Самые активные добровольцы получили награды за свою работу: за сбор гуманитарной помощи для нуждающихся, организацию мероприятий, помощь животным в приютах, воспитанникам детских домов, ветеранам и пожилым людям, за написание посланий и поздравительных открыток участникам специальной военной операции», — добавляется в сообщении.
Уточняется, что победителям и призерам конкурса вручили заслуженные награды.