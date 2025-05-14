В Москве более ста тысяч детей занимаются волонтерством

«Количество заявок, поданных на конкурс на лучшую организацию волонтерской деятельности, в этом году выросло в три раза. Самые активные добровольцы получили награды за свою работу: за сбор гуманитарной помощи для нуждающихся, организацию мероприятий, помощь животным в приютах, воспитанникам детских домов, ветеранам и пожилым людям, за написание посланий и поздравительных открыток участникам специальной военной операции», — добавляется в сообщении.