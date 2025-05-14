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В Москве более ста тысяч детей занимаются волонтерством

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Более 100 тысяч юных москвичей занимаются волонтерством в столице в 2025 году, их количество увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Источник: © РИА Новости

«Популярность волонтерского движения в столице растет. Сегодня в системе московского образования более 100 тысяч детей-волонтеров — их количество увеличилось на 10% по сравнению 2024 годом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что более 8 тысяч учеников столичных школ, колледжей и центров дополнительного образования приняли участие в конкурсе на лучшую организацию волонтерской деятельности городского молодежного форума «Москва — территория добрых дел».

«Количество заявок, поданных на конкурс на лучшую организацию волонтерской деятельности, в этом году выросло в три раза. Самые активные добровольцы получили награды за свою работу: за сбор гуманитарной помощи для нуждающихся, организацию мероприятий, помощь животным в приютах, воспитанникам детских домов, ветеранам и пожилым людям, за написание посланий и поздравительных открыток участникам специальной военной операции», — добавляется в сообщении.

Уточняется, что победителям и призерам конкурса вручили заслуженные награды.