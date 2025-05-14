Из нового приюта в Краснодаре уже забрали домой семь собак

Приют для бездомных животных в поселке Березовом уже работает в тестовом режиме, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
За время работы сотрудники службы отловили 47 бездомных собак. Из них 23 уже прошли обработку: стерилизацию, кастрацию, вакцинацию и получили микрочипы. Одну собаку вернули на прежнее место обитания. Дом для брошенных животных посетил глава города Евгений Наумов.
«Условия хорошие, современные, и когда штат будет полностью укомплектован и приют начнёт работу на полную мощность, мы сможем системно делать всё необходимое в плане отлова, стерилизации и чипирования бездомных собак в нашем городе», — отметил Евгений Наумов.
Краснодарцы уже интересуются и забирают собак домой, новую семью обрели 7 четвероногих.
«Сейчас мы работаем в пилотном режиме, отлавливаем собак в общественных местах — на улицах, в парках. Если кто-то захочет взять бездомную собаку, то нужно приехать к нам в приют с паспортом, подписать договор дарения и забрать питомца», — сказал Артём Левченко, директор муниципального учреждения «Управление по обращению с животными».
Напоиним приют рассчитан на 1000 животных. На территории находятся 222 вольера, кормокухня и склад. Для выгула собак оборудована специальная площадка. Также имеется ветеринарный пункт, манеж-приёмная и карантинное отделение.
Бездомных питомцев, которых отловили, будут содержать в приюте 26 дней. За это время они пройдут дегельминтизацию, вакцинацию, стерилизацию и чипирование. После всех процедур животных вернут на их привычные места.