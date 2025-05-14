Из нового приюта в Краснодаре уже забрали домой семь собак

«Сейчас мы работаем в пилотном режиме, отлавливаем собак в общественных местах — на улицах, в парках. Если кто-то захочет взять бездомную собаку, то нужно приехать к нам в приют с паспортом, подписать договор дарения и забрать питомца», — сказал Артём Левченко, директор муниципального учреждения «Управление по обращению с животными».