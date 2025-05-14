Власти Воронежа добились решения о сносе недостроя на заливном лугу у Усмани

Работа тяжелой техники в районе Усмани началась еще в 2022 году. В январе 2023 года тогда еще департамент природных ресурсов и экологии (ныне — министерство) заявил, что работы велись в водоохранной зоне и в прибрежной защитной полосе. В сентябре того же региональный СКР по материалам воронежского УФСБ и облпрокуратуры возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при строительстве (ст. 246 УК РФ). Ущерб был оценен в 415 млн руб. В мае 2024 года министерство экологии потребовало эту сумму с Ирины Фоминой. Согласно картотеке арбитражного суда Воронежской области, этот иск еще рассматривается. Ближайшее заседание назначено на 27 мая.