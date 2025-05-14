В Коми-Пермяцком округе открылась выставка портретов участников СВО

13 мая в министерстве по делам Коми-Пермяцкого округа прошло открытие выставки портретов участников СВО.
Открытие выставки стало важным событием для всего региона. На мероприятии присутствовали представители власти, общественные деятели, ветераны боевых действий, родственники участников СВО и просто неравнодушные жители. Многие не могли сдержать слез, глядя на портреты тех, кто сейчас находится на передовой, защищая интересы страны.
Выставка портретов участников СВО — это дань уважения героям, которые рискуют своими жизнями ради мирного неба над головой. Это напоминание о том, что мы должны помнить и чтить тех, кто защищает нашу родину.
Выставка будет открыта для посещения до 21 мая, и организаторы надеются, что ее посетят как можно больше людей.
В завершение церемонии открытия выставки к собравшимся обратился президент фонда «Добровольцы Донбасса» Вячеслав Лучников:
— Эти портреты — не просто фотографии, это отражение силы духа, героизма и самоотверженности наших ребят. Мы должны помнить о каждом из них, поддерживать их семьи и делать все возможное для скорейшей победы. Наш фонд продолжит оказывать необходимую помощь и поддержку участникам СВО и их близким.