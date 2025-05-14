В Коми-Пермяцком округе открылась выставка портретов участников СВО

— Эти портреты — не просто фотографии, это отражение силы духа, героизма и самоотверженности наших ребят. Мы должны помнить о каждом из них, поддерживать их семьи и делать все возможное для скорейшей победы. Наш фонд продолжит оказывать необходимую помощь и поддержку участникам СВО и их близким.