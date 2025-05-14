Ветеран Михаил Гаврилов из Иркутска не смог побывать на Параде Победы в Москве

Ветеран Михаил Гаврилов 14 мая 2025 года вернулся в Иркутск из Москвы. Он ездил в столицу вместе с племянником — хотел побывать на Параде Победы. Как сообщает губернатор Игорь Кобзев, по состоянию здоровья ему так и не удалось туда попасть.
— Настоящие герои никогда не отчаиваются, поэтому Михаил Николаевич все равно вернулся с хорошими впечатлениями. Рассказал, что успел немного посмотреть столицу, пообщался с другими ветеранами. И, конечно же, наблюдал за Парадом по телевизору, — рассказывает Игорь Кобзев.
Как говорит сам ветеран: «Настроение нормальное. Хожу, дышу, живу». И это самое главное«. Как ранее сообщала КП-Иркутск, в этом году Михаилу Гаврилову исполнится 100 лет! В годы Великой Отечественной войны был десантником. Победу встретил под Прагой. Признается, что это было ни с чем несравнимое чувство гордости. За мужество и отвагу был награжден медалью “За боевые заслуги” и орденом Отечественной войны II степени.