Ветеран Михаил Гаврилов из Иркутска не смог побывать на Параде Победы в Москве

Как говорит сам ветеран: «Настроение нормальное. Хожу, дышу, живу». И это самое главное«. Как ранее сообщала КП-Иркутск, в этом году Михаилу Гаврилову исполнится 100 лет! В годы Великой Отечественной войны был десантником. Победу встретил под Прагой. Признается, что это было ни с чем несравнимое чувство гордости. За мужество и отвагу был награжден медалью “За боевые заслуги” и орденом Отечественной войны II степени.