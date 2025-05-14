О бедном артисте замолвили слово: в России вышла лучшая книга о Нике Кейве

Но поскольку стержень и причина книги — исповедь, то чем дальше, тем больше Кейв говорит о семье. Об умершем сыне, о матери, о жене, о близких друзьях-музыкантах, с которыми он в разное время проводил годы в студиях и на гастролях. Кейв не был бы Кейвом, если бы не огрызнулся на какую-то реплику О’Хагана, что тем, кто был партнерами Кейва, грех жаловаться, ведь он давал им куда больше, чем они ему. А то некоторые вот выставляют его вампиром, дескать, все соки из людей вытягивает и потом выбрасывает жертв на помойку. И тут мы понимающе улыбаемся. Кто осудит старину Кейва, которому за гениальность всегда будет прощаться больше, чем другим?