В Самаре перекрыли участки улиц Каховской и Литвинова до 30 июня 2025 года

В областной столице в связи с ремонтными работами закроют еще несколько улиц.
На этот раз ограничения коснутся улиц Советского района.
с 8:00 14 мая до 23:59 6 июня — по улице Каховской, на участке от улицы Победы до улицы Физкультурной; с 8:00 14 мая до 23:59 30 июня — по улице Литвинова, на участке от улицы Магистральной до Инкубаторного переулка.
Ранее мы писали, что из-за ремонта и установки теплосетей также будут закрыты многие улицы города на все лето. А до 15 мая жители не смогут проехать по Московскому шоссе на пересечении с Ташкентской.
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