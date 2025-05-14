Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

17 и 18 мая в парках Казани открываются общественные огороды

Любой горожанин сможет посадить цветы, овощи или ягоды в Горкинско-Ометьевском лесу или в парке у ЖК Салават Купере.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В казанских парках возобновляют работу общественные огороды. Участки для садоводства будут доступны в Горкинско-Ометьевском лесу и в парке у жилого комплекса «Салават Купере». Открытие огородов запланировано на 17 и 18 мая. В эти дни любой желающий, получивший грядку, сможет приступить к подготовке земли и посадке семян.

На открытии огорода участники подготовят грядки и посадят семена. Чтобы стать владельцем собственной грядки в ЖК Салават Купере необходимо заполнить заявку по ссылке. Организаторы отберут 20 участников и создадут с ними общий чат.

Прием заявок для участия в проекте в Горкинско-Ометьевском лесу, необходимо пройти регистрацию по ссылке. Прием заявок завершается 15 мая в 12:00. Обладателями грядки станут 25 человек, сообщает пресс-служба «Дирекции парков и скверов».

Возобновление работы общественных огородов является частью обширной летней программы, подготовленной в Казани для всех общественных пространств. Официальное открытие летнего сезона состоится 17 мая в Горкинско-Ометьевском лесу, в этот день запланирована праздничная программа. В течение лета в парках и скверах столицы Татарстана также запланированы такие крупные события, как музыкальный фестиваль VK Fest, международный музыкальный конкурс «Новая волна» с участием звезд российской эстрады, фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль» и другие мероприятия.