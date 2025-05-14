17 и 18 мая в парках Казани открываются общественные огороды

Возобновление работы общественных огородов является частью обширной летней программы, подготовленной в Казани для всех общественных пространств. Официальное открытие летнего сезона состоится 17 мая в Горкинско-Ометьевском лесу, в этот день запланирована праздничная программа. В течение лета в парках и скверах столицы Татарстана также запланированы такие крупные события, как музыкальный фестиваль VK Fest, международный музыкальный конкурс «Новая волна» с участием звезд российской эстрады, фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль» и другие мероприятия.