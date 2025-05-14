17 и 18 мая в парках Казани открываются общественные огороды

В казанских парках возобновляют работу общественные огороды. Участки для садоводства будут доступны в Горкинско-Ометьевском лесу и в парке у жилого комплекса «Салават Купере». Открытие огородов запланировано на 17 и 18 мая. В эти дни любой желающий, получивший грядку, сможет приступить к подготовке земли и посадке семян.
На открытии огорода участники подготовят грядки и посадят семена. Чтобы стать владельцем собственной грядки в ЖК Салават Купере необходимо заполнить заявку по ссылке. Организаторы отберут 20 участников и создадут с ними общий чат.
Прием заявок для участия в проекте в Горкинско-Ометьевском лесу, необходимо пройти регистрацию по ссылке. Прием заявок завершается 15 мая в 12:00. Обладателями грядки станут 25 человек, сообщает пресс-служба «Дирекции парков и скверов».
Возобновление работы общественных огородов является частью обширной летней программы, подготовленной в Казани для всех общественных пространств. Официальное открытие летнего сезона состоится 17 мая в Горкинско-Ометьевском лесу, в этот день запланирована праздничная программа. В течение лета в парках и скверах столицы Татарстана также запланированы такие крупные события, как музыкальный фестиваль VK Fest, международный музыкальный конкурс «Новая волна» с участием звезд российской эстрады, фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль» и другие мероприятия.