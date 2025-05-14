С глушилками и камерами. Как пройдут ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году в Пермском крае

ЕГЭ будут проходить 10 594 человека (чуть больше, чем было в 2024 г.). Из них 9374 — это выпускники этого года. Для одиннадцатиклассников подготовили 88 пунктов сдачи, 68 располагаются в школах. Досрочный период ЕГЭ уже завершился. Основной стартует 23 мая и закончится 4 июля. Первые экзамены — история, литература и химия. Тот, кто не сможет сдать ЕГЭ весной-летом, пересдаст осенью. Дополнительный этап будет проходить с 4 по 23 сентября. Правда, к тому моменту приём в вузы уже закончится, но зато он будет продолжаться в ссузах. Ребята могут поступать туда и после девятого, и после одиннадцатого классов.