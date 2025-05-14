С глушилками и камерами. Как пройдут ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году в Пермском крае

Впереди у пермских девяти- и одиннадцатиклассников ответственный момент — государственные выпускные экзамены. Основной этап сдачи стартует в двадцатых числах мая. Правила — строгие. За тем, как дети проходят испытание, будут следить сотни глаз. Подробности — в материале perm.aif.ru.
Заветный аттестат.
Через считанные дни в школах Пермского края прозвенят последние звонки. После этого начнутся выпускные экзамены.
«В этом году сдавать их будут более 42 тыс. юных прикамцев, — сообщил губернатор Дмитрий Махонин. — Отрадно, что средний балл по ЕГЭ у выпускников пермских школ остаётся выше среднероссийского по физике, химии, информатике, географии. Это заставляет нас думать о том, чтобы расширять количество бюджетных мест в наших вузах и ссузах».
В девятых классах госэкзамены в этом году предстоит сдать почти 32 тыс. ребят. Количество на уровне прошлого года.
«Пункты проведения экзаменов полностью готовы. Всего их 235. 160 будут находиться в школах, 63 — на дому и в медучреждениях, 12 — в организациях закрытого типа. Если ребёнок находится в больнице, родители могут обратиться к нам, и для него организуют пункт сдачи экзамена, — рассказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. — У нас три этапа проведения государственной итоговой аттестации для девятиклассников. Досрочный заканчивается 17 мая. Основной период — с 21 мая по 2 июля. Есть и дополнительный — со 2 по 23 сентября».
Чтобы обрести заветный аттестат об основном общем образовании, детям необходимо получить зачёт за итоговое собеседование по русскому языку (этот этап уже прошёл), а также преодолеть минимальный порог по двум обязательным предметам (математика и русский язык) и двум предметам по выбору. Иными словами, девятиклассникам нужно сдать зачёт и четыре экзамена.
ЕГЭ будут проходить 10 594 человека (чуть больше, чем было в 2024 г.). Из них 9374 — это выпускники этого года. Для одиннадцатиклассников подготовили 88 пунктов сдачи, 68 располагаются в школах. Досрочный период ЕГЭ уже завершился. Основной стартует 23 мая и закончится 4 июля. Первые экзамены — история, литература и химия. Тот, кто не сможет сдать ЕГЭ весной-летом, пересдаст осенью. Дополнительный этап будет проходить с 4 по 23 сентября. Правда, к тому моменту приём в вузы уже закончится, но зато он будет продолжаться в ссузах. Ребята могут поступать туда и после девятого, и после одиннадцатого классов.
«Условия получения аттестата о среднем общем образовании: зачёт за итоговое сочинение (одиннадцатиклассники уже написали его) и преодоление минимального порога по двум обязательным предметам, — сообщила Раиса Кассина. — Если говорить о предметах по выбору, увеличилось количество выбравших для сдачи ЕГЭ таких предметов, как профильная математика, информатика, физика. Это соответствует потребностям экономики Пермского края».
Среди сдающих госэкзамены в этом году будет 94 ребёнка с ОВЗ или инвалидностью. Для них тоже подготовили условия. При этом ребята могут выбрать, сдавать им ЕГЭ или государственный выпускной экзамен по облегчённой программе. Продолжительность испытания для детей с ОВЗ и инвалидностью увеличена на полтора часа.
Под наблюдением.
За ребятами, сдающими госэкзамены, будут следить всеми возможными способами.
«Для обеспечения безопасности и объективности открыто онлайн-наблюдение в ситуационном центре (он находится в региональном центре обработки информации), готовы металлодетекторы, подписаны договоры на охрану с частными организациями. Накануне экзаменов помещения проверят со служебными собаками, после этого школы опечатают, — рассказала глава Минобра региона. — Все школы у нас оборудованы средствами подавления сотовой связи».
При этом в штабе, который есть в каждом образовательном учреждении, связь есть всегда. Поэтому не стоит переживать, что мы не сможем вызвать соответствующие службы в случае необходимости. За ходом экзаменов будут следить и общественные наблюдатели. Их больше шести сотен. Эти люди прошли специальное обучение. Контрольно-измерительные материалы (КИМ) для сдачи экзаменов уже третий год подряд будут печатать непосредственно в аудиториях школ, подготовленных для испытаний. Потому утечки информации исключены, считают в министерстве.
«Хочу напомнить, что за нарушение правил сдачи ЕГЭ грозит удаление с экзамена без права пересдачи в текущем году, аннулирование результатов, административная ответственность (по решению суда), — отметила Раиса Кассина. — Поскольку в прошлом году в некоторых других регионах возникали проблемы при прохождении через металлодетекторы на входе в школы, нынче родителям разрешено присутствовать при этой процедуре».
Участникам ЕГЭ запрещено иметь при себе:
- средства связи;
- электронно-вычислительную технику;
- фото-, аудио-, видеотехнику;
- справочные материалы;
- письменные заметки;
- иные средства хранения и передачи информации.