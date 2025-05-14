Красноярцы смогут погрузиться в сферу беспилотных технологий

В рамках него любой красноярец сможет углубленно изучить сферу беспилотных технологий. Участники смогут овладеть базовыми навыками пилотирования, программирования и проектирования беспилотных устройств, а также задать свои вопросы ведущим экспертам отрасли.
Мероприятие направлено на популяризацию и изучение современных технологий беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) среди молодежи и специалистов различных возрастов. Проведение таких мероприятий способствует повышению интереса у молодежи к беспилотным авиационным системам, развитие которых является ключевой задачей нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
Фестиваль станет уникальной площадкой для тех, кто хочет ознакомиться с перспективными профессиями в отрасли беспилотных авиационных систем.
Мероприятие пройдет 27 и 28 мая на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки Красноярского края (ул. Партизана Железняка, 13). Для участия в фестивале нужно зарегистрироваться на сайте Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Красноярского края, сообщает министерство цифрового развития Красноярского края.