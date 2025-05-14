Иркутский ветеран вернулся из Москвы, не попав на Парад Победы

99-летний участник Великой Отечественной войны Михаил Гаврилов вернулся из Москвы, куда он ездил по приглашению президента России на Парад Победы. Как рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, в последний момент здоровье подвело ветерана, и он не смог лично присутствовать на трибуне на Красной площади.
«Настоящие герои никогда не отчаиваются, поэтому Михаил Николаевич все равно вернулся с хорошими впечатлениями. Рассказал, что успел немного посмотреть столицу, пообщался с другими ветеранами. И, конечно же, наблюдал за Парадом по телевизору», — написал в своем Telegram-канале глава региона.
Михаил Николаевич, служивший десантником и участвовавший в боях на территории СССР, Польши и Венгрии, встретил День Победы под Прагой. Был награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги». После войны 35 лет проработал на заводе имени Куйбышева, оставаясь активным участником ветеранского движения.