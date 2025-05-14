Иркутский ветеран вернулся из Москвы, не попав на Парад Победы

«Настоящие герои никогда не отчаиваются, поэтому Михаил Николаевич все равно вернулся с хорошими впечатлениями. Рассказал, что успел немного посмотреть столицу, пообщался с другими ветеранами. И, конечно же, наблюдал за Парадом по телевизору», — написал в своем Telegram-канале глава региона.