В Ростовской области от укусов клещей пострадали уже больше 1500 человек

В больницы Ростовской области с укусами клещей обратились уже 1505 человек, из которых 645 — дети до 14 лет. Обновленную статистику по состоянию на 13 мая 2025 года публикует Роспотребнадзор.
Двое жителей региона заразились от клещей Крымской геморрагической лихорадкой. Случаи зафиксировали в Дубовском и Песчанокопском районах.
В Роспотребнадзоре напоминают: особенно внимательными следует быть во время отдыха или работы на природе. Нужно носить светлую одежду с длинными рукавами, штаны и высокую обувь, а при возвращении домой следует тщательно осматривать вещи и тело. Чаще всего накожники присасываются к голове, шее, подмышкам и животу.
Домашних питомцев необходимо также обрабатывать защитными препаратами. Лучше не заходить с ними в кусты и траву.
Добавим, если вас укусил клещ, не вытаскивайте его самостоятельно. В такой ситуации нужно обратиться в травмпункт. Если нет такой возможности, можно попытаться вытащить паразита самостоятельно, но его нельзя давить.
Подпишись на нас в Telegram.