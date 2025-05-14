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В Ростовской области от укусов клещей пострадали уже больше 1500 человек

1505 жителей Ростовской области пострадали от клещей, два человека заразились лихорадкой.

Источник: Комсомольская правда

В больницы Ростовской области с укусами клещей обратились уже 1505 человек, из которых 645 — дети до 14 лет. Обновленную статистику по состоянию на 13 мая 2025 года публикует Роспотребнадзор.

Двое жителей региона заразились от клещей Крымской геморрагической лихорадкой. Случаи зафиксировали в Дубовском и Песчанокопском районах.

В Роспотребнадзоре напоминают: особенно внимательными следует быть во время отдыха или работы на природе. Нужно носить светлую одежду с длинными рукавами, штаны и высокую обувь, а при возвращении домой следует тщательно осматривать вещи и тело. Чаще всего накожники присасываются к голове, шее, подмышкам и животу.

Домашних питомцев необходимо также обрабатывать защитными препаратами. Лучше не заходить с ними в кусты и траву.

Добавим, если вас укусил клещ, не вытаскивайте его самостоятельно. В такой ситуации нужно обратиться в травмпункт. Если нет такой возможности, можно попытаться вытащить паразита самостоятельно, но его нельзя давить.

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