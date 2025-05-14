В Ростовской области от укусов клещей пострадали уже больше 1500 человек

В Роспотребнадзоре напоминают: особенно внимательными следует быть во время отдыха или работы на природе. Нужно носить светлую одежду с длинными рукавами, штаны и высокую обувь, а при возвращении домой следует тщательно осматривать вещи и тело. Чаще всего накожники присасываются к голове, шее, подмышкам и животу.