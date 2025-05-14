Комитет Госдумы не поддержал правки в закон о пособии по уходу за ребенком

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по социальной политике рекомендовал Думе отклонить в первом чтении законопроект, которым предлагалось увеличить размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет с 40% до 60% от среднего заработка родителя, а также установить, что минимальный размер данного пособия должен быть равен 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка, передает корреспондент РИА Новости.
Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов Госдумы от ЛДПР и сенаторами во главе с лидером партии Леонидом Слуцким в январе.
Изменения предлагалось внести в статью 15 закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и статью 11.2 закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».
Авторы законопроекта отмечали, что согласно действующему законодательству при выходе в декрет россиянки могут рассчитывать только на 40% от своего прежнего среднего заработка. По их словам, если женщина не работала, была уволена в связи с ликвидацией предприятия или стала мамой в период обучения в вузе, ей назначат минимальный размер пособия, который с учётом индексации составляет 9227,24 рубля, что является ниже регионального прожиточного минимума на ребёнка.
Как ранее пояснял РИА Новости Слуцкий, сейчас слышно очень много призывов к девушкам и женщинам рожать и желательно в молодом возрасте, кроме того, обещаются различные меры поддержки и помощи, при этом, по его словам, сегодня мамы в декрете получают пособие по уходу за ребёнком до полутора лет в среднем 15−20 тысяч рублей в месяц, а минимальный его размер и вовсе «немногим больше 9 тысяч рублей».
«Неудивительно, что женщины в России не торопятся становиться мамами, пока не накопят финансовую подушку, ведь прожить на эти деньги с ребёнком на руках просто невозможно. Мы предлагаем увеличить данное пособие по уходу за ребёнком хотя бы до 60% от средней зарплаты, которую женщина получала до декрета, а минимальный размер этой выплаты приравнять к прожиточному минимуму на ребёнка в регионе. Это будет хоть и небольшим, но подспорьем для молодой семьи», — добавлял парламентарий.
По мнению авторов инициативы, увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком могло способствовать росту рождаемости, а также снижению уровня бедности семей и улучшению их благосостояния.