Комитет Госдумы не поддержал правки в закон о пособии по уходу за ребенком

«Неудивительно, что женщины в России не торопятся становиться мамами, пока не накопят финансовую подушку, ведь прожить на эти деньги с ребёнком на руках просто невозможно. Мы предлагаем увеличить данное пособие по уходу за ребёнком хотя бы до 60% от средней зарплаты, которую женщина получала до декрета, а минимальный размер этой выплаты приравнять к прожиточному минимуму на ребёнка в регионе. Это будет хоть и небольшим, но подспорьем для молодой семьи», — добавлял парламентарий.