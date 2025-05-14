В Самаре пройдет фестиваль креативных технологий «АртПром» 21−23 мая 2025 года

С 21 по 23 мая 2025 года в Самаре пройдет международный фестиваль креативных технологий «АртПром» под лозунгом «Искусство для промышленности, промышленность для искусства».
Организатором выступает фонд «От Винта!» при поддержке правительства Самарской области и Минпромторга России. Участие в фестивале разрешено лицам старше 18 лет.
Цель фестиваля — объединить промышленный сектор и творческие индустрии, показать достижения науки и техники через искусство, привлечь молодёжь в инженерные профессии.
Мероприятие включает несколько секций, каждая посвящена отдельной творческой отрасли:
МультПром — научная анимация;
ВидеоПром — фильмы и ролики о науке и технологиях;
МедиаПром — освещение научных открытий средствами массовой информации;
ДизайнПром — разработка дизайна для науки и техники;
АудиоПром — создание подкастов и аудиоматериалов о науке и производстве;
ТекстПром — написание книг, статей и технической документации;
ИзоПром — выставка рисунков, фотографий и произведений искусства на тему науки и техники.
В ходе фестиваля руководители промышленных компаний встретятся с молодыми инженерами, студентами и предпринимателями.
Будут организованы обсуждения перспектив взаимодействия науки и творчества, возможностей совместного продвижения инноваций и вопросов замены зарубежных товаров отечественными аналогами.
Основная дискуссионная платформа фестиваля пройдет 22−23 мая в спорткомплексе имени Владимира Высоцкого. Там состоятся публичные выступления экспертов, показ успешных проектов и финальная презентация лучших идей объединения промышленности и искусства.
Среди участников мероприятия ожидаются чиновники федерального и регионального уровня, бизнесмены, ученые, художники, спортсмены, журналисты и молодые инженеры.
Партнером фестиваля выступает информагентство ТАСС. Информационная кампания началась 14 мая 2025 года с пресс-конференции агентства, которую можно посмотреть онлайн на официальном сайте ТАСС и в социальной сети «ВКонтакте».
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