В Крыму ожидается снижение урожая миндаля, черешни и сливы на 15%. Об этом ТАСС сообщил министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк.
Причиной является две волны заморозков, которые прошли на полуострове в начале и в конце апреля.
По словам Дениса Кратюка, они больше всего затронули орехоплодные культуры и ранние сорта косточковых, в частности миндаль, черешню и сливу.
Напомним, гибель урожая плодовых деревьев в Крыму от заморозков может составить 40%.
Ранее мы писали, в Крыму планируют выращивать 500 тонн лимонов в год. Уже ввели в эксплуатацию новый тепличный блок, который содержит 1,5 тыс. лимонных деревьев. Осенью 2025 года аграрии планируют собрать с него 25−30 тонн урожая.