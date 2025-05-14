В Крыму ожидается снижение урожая миндаля, черешни и сливы на 15%

Ранее мы писали, в Крыму планируют выращивать 500 тонн лимонов в год. Уже ввели в эксплуатацию новый тепличный блок, который содержит 1,5 тыс. лимонных деревьев. Осенью 2025 года аграрии планируют собрать с него 25−30 тонн урожая.