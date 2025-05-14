Почти 300 тысяч детей Прикамья станут участниками летней оздоровительной кампании

В Прикамье третий год реализуется региональная программа развития стационарных детских лагерей, также регион участвует в федеральной программе «Восстановление и развитие организаций отдыха детей и их оздоровления». В крае сохраняются все формы господдержки на отдых и оздоровление. Размер такой поддержки — от 7,5 тысячи до 37,8 тысячи рублей, в зависимости от типа лагеря и продолжительности смены. Меры поддержки семей участников СВО в этом году еще усилены.