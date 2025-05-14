Почти 300 тысяч детей Прикамья станут участниками летней оздоровительной кампании

Подготовка к летней оздоровительной кампании стала темой заседания краевого правительства 12 мая. Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, расходы на нее в этом году превысят 1 млрд рублей.
В регионе планируется открыть около тысячи летних лагерей разного формата, от санаторных до палаточных. Отдохнуть в них смогут 78% школьников региона. Стартует оздоровительная кампания 22 мая.
В Прикамье третий год реализуется региональная программа развития стационарных детских лагерей, также регион участвует в федеральной программе «Восстановление и развитие организаций отдыха детей и их оздоровления». В крае сохраняются все формы господдержки на отдых и оздоровление. Размер такой поддержки — от 7,5 тысячи до 37,8 тысячи рублей, в зависимости от типа лагеря и продолжительности смены. Меры поддержки семей участников СВО в этом году еще усилены.
Подробная информация об организации отдыха детей — на портале «Пермские каникулы», телефон горячей линии 8−902−472−22−14.