Минобр уточнило, кого из белорусских школьников с сентября 2025 обучат вождению

Замминистра образования Александр Кадлубай в интервью sb.by сказал, что нормы скорректированного Кодекса об образовании начнут действовать в Беларуси с сентября 2025 года, и коснутся они, в том числе, заявленной ранее инициативы по обучению вождению старшеклассников.