Минобр уточнило, кого из белорусских школьников с сентября 2025 обучат вождению

Замминистра образования Александр Кадлубай в интервью sb.by сказал, что нормы скорректированного Кодекса об образовании начнут действовать в Беларуси с сентября 2025 года, и коснутся они, в том числе, заявленной ранее инициативы по обучению вождению старшеклассников.
Так, выучить ПДД, получить практические навыки вождения и в итоге получить права станет реальным для старшеклассников сельских школ, специализированных лицеев, суворовских и кадетских училищ.
После окончания школы или колледжа такие молодые люди смогут сразу найти работу в организациях и сельхозпредприятиях.
Кроме того, обучение водителей механических транспортных средств, самоходных машин — одна из задач подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах Беларуси, отметил Александр Кадлубай.
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