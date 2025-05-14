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Минобр уточнило, кого из белорусских школьников с сентября 2025 обучат вождению

Министерство образования сказало, что обучать вождению будут выпускников сельских школ, специализированных лицеев, кадетов и суворовцев.

Источник: Комсомольская правда

Замминистра образования Александр Кадлубай в интервью sb.by сказал, что нормы скорректированного Кодекса об образовании начнут действовать в Беларуси с сентября 2025 года, и коснутся они, в том числе, заявленной ранее инициативы по обучению вождению старшеклассников.

Так, выучить ПДД, получить практические навыки вождения и в итоге получить права станет реальным для старшеклассников сельских школ, специализированных лицеев, суворовских и кадетских училищ.

После окончания школы или колледжа такие молодые люди смогут сразу найти работу в организациях и сельхозпредприятиях.

Кроме того, обучение водителей механических транспортных средств, самоходных машин — одна из задач подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах Беларуси, отметил Александр Кадлубай.

Кстати, Мингорисполком назвал даты последних звонков и выпускных 2025 в Минске (все подробности здесь).

Мы писали, что по данным Следственного комитета в Мозыре пресечена деятельность группы скинхедов, большинство из них — несовершеннолетние (здесь подробнее).