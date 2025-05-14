Село Вершинное Сакского района Крыма подключили к газу

По улицам села уже уложили сети газораспределения. Чтобы удешевить и ускорить для людей подключение их домовладений к сетям газоснабжения при строительстве распределительных сетей смонтировали газопроводы-вводы до границ земельных участков. Как отметили в министерстве, подключение людей ведется в рамках программы «Догазификация».