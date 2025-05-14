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Село Вершинное Сакского района Крыма подключили к газу

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости Крым. В селе Вершинное Сакского района Крыма ввели в эксплуатацию распределительные сети газоснабжения. Газовую конфорку зажгли в одном из жилых домов по улице Дружбы, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

Участие в мероприятии приняли министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, представители местной власти и компании «Крымгазсети», а также местные жители.

По данным минтопэнерго, всего в Вершинном проживет 280 человек, здесь расположены 104 домовладения.

Голубое топливо к населенному пункту несет 6-километровый газопровод, который построен за полгода за средства республиканской адресной инвестиционной программы по заказу предприятия «Крымгазсети». Общая стоимость проектных и строительно-монтажных работ составила 32 миллиона рублей, уточнил министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.

«Из 104 домовладений, расположенных в данном населенном пункте, по сорока четырем уже заключены договоры, “Крымгазсети” выполняют работы по подключению данных домовладений, а также продолжают работу по заключению новых договоров на подключение абонентов», — сказал Воронкин.

По улицам села уже уложили сети газораспределения. Чтобы удешевить и ускорить для людей подключение их домовладений к сетям газоснабжения при строительстве распределительных сетей смонтировали газопроводы-вводы до границ земельных участков. Как отметили в министерстве, подключение людей ведется в рамках программы «Догазификация».

В Крыму в рамках программы газификации к сетям подключились около 22 тысяч домовладений, в ближайшие четыре года планируется подключить еще 6 570 домов, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.