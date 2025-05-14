Обезьяна с человеческим лицом стала звездой соцсетей: видео

Звезду социальных сетей зовут Дачжуан, что в переводе с китайского означает «большой и сильный». Об этом сообщает China Daily. Один из посетителей опубликовал видео с капуцином в Douyin — китайской версии TikTok — во время первомайских праздников 2025 года. Пользователь Сети обратил внимание на лицо примата, которое напоминает человеческое.
После некоторые люди в комментариях назвали Дачжуана уродливо-симпатичным. Но ухаживающий за капуцинами Чжан Чуньсюэ с таким определением не согласился. По его словам, квадратное лицо и крупное телосложение считается стандартом красоты у такого вида животных.
Чуньсюэ добавил, что у капуцинов длинные гибкие хвосты, которые способны выдерживать вес тела. Также такие приматы входят в число немногих видов обезьян, которые используют различные инструменты для добычи пищи, например камни для раскалывания орехов. Кроме того, по словам Чуньсюэ, Дачжуан нежный и слегка пугливый. «Забирается на высокую ветку и прячется, если подходят незнакомцы», — сказал мужчина.
В парке добавили, что Дачжуан не одинок. В 2024 году в заповедник доставили самку капуцина из зоопарка Уси в провинции Цзянсу. Девочку назвали Сяомэй, что с китайского переводится как «маленькая красавица». В апреле капуциниха стала матерью. Малыша назвали Сяошуай, что означает «маленький красавец».
Ранее китайский храм прославился местной кошкой, которая сидит у входа и дает пять всем желающим.