Обезьяна с человеческим лицом стала звездой соцсетей: видео

Чуньсюэ добавил, что у капуцинов длинные гибкие хвосты, которые способны выдерживать вес тела. Также такие приматы входят в число немногих видов обезьян, которые используют различные инструменты для добычи пищи, например камни для раскалывания орехов. Кроме того, по словам Чуньсюэ, Дачжуан нежный и слегка пугливый. «Забирается на высокую ветку и прячется, если подходят незнакомцы», — сказал мужчина.