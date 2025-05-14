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Виноделы Ростовской области увеличили объемы производства на 31%

В Ростовской области увеличили объемы производства винодельческой продукции.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области по итогам первого квартала 2025 года объем производства винодельческой продукции составил 102,74 тысячи декалитров или по-другому 1,47 млн бутылок. Об этом со ссылкой на минсельхозпрод региона сообщает агентство «Интерфакс».

Оказалось, что с января по март в регионе произвели на 31% больше продукции, чем за такой же период прошлого года. Также до 473,25 тысячи декалитров выросло производство виноматериалов.

— В 2025 году должны произвести продукцию на уровне показателей 2024 года. Планируется сохранить площадь закладки молодых виноградников, — прокомментировали агентству в донском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Напомним, в 2024 году в Ростовской области производство винодельческой продукции выросло на 15,6%. Кроме того, в прошлом году с участием господдержки заложили 104 га виноградников.

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