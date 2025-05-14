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Петербургских полицейских предложили оснастить электросамокатами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая, ФедералПресс. Депутат заксобрания Северной столицы Павел Крупник предложил оснастить правоохранителей транспортными средствами нового поколения. В частности, речь идет об электросамокатах.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Развитие отрасли средств индивидуальной мобильности (СИМ) диктует нашим органам правопорядка оставаться наравне с развитием техники», — уверен представитель власти.

Депутат подчеркнул, что злоумышленники уже освоили новые средства передвижения: гироскутеры, моноколеса, электросамокаты. Павел Крупник считает, что правоохранители также не должны оставаться в стороне, уточняет издание RT. Например, на электросамокатах легко преследовать нарушителей на СИМ в городской тесноте.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что глава петербургской полиции отказался пересаживать полицейских на самокаты.