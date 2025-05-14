Петербургских полицейских предложили оснастить электросамокатами

«Развитие отрасли средств индивидуальной мобильности (СИМ) диктует нашим органам правопорядка оставаться наравне с развитием техники», — уверен представитель власти.
Депутат подчеркнул, что злоумышленники уже освоили новые средства передвижения: гироскутеры, моноколеса, электросамокаты. Павел Крупник считает, что правоохранители также не должны оставаться в стороне, уточняет издание RT. Например, на электросамокатах легко преследовать нарушителей на СИМ в городской тесноте.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что глава петербургской полиции отказался пересаживать полицейских на самокаты.