Петербургских полицейских предложили оснастить электросамокатами

Депутат подчеркнул, что злоумышленники уже освоили новые средства передвижения: гироскутеры, моноколеса, электросамокаты. Павел Крупник считает, что правоохранители также не должны оставаться в стороне, уточняет издание RT. Например, на электросамокатах легко преследовать нарушителей на СИМ в городской тесноте.