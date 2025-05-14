Путин рассказал о форуме «Здоровье нации — основа процветания России»

«В ходе пленарного заседания, открытых дискуссий и семинаров — здесь обсуждается широкий круг проблем, связанных с развитием медицинской науки, внедрением современных технологий здоровьесбережения, улучшением демографической ситуации, созданием условий для продолжительной и активной жизни людей. И, конечно, в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы — особое внимание будет уделено вопросам поддержки участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких, оказания им квалифицированной медицинской, психологической помощи», — сказал Путин в своем приветствии участникам ХХ Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России».