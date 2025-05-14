Путин рассказал о форуме «Здоровье нации — основа процветания России»

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Участники юбилейного ХХ Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России», который проходит в Москве, особое внимание уделят вопросам поддержки участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, заявил президент РФ Владимир Путин.
«В ходе пленарного заседания, открытых дискуссий и семинаров — здесь обсуждается широкий круг проблем, связанных с развитием медицинской науки, внедрением современных технологий здоровьесбережения, улучшением демографической ситуации, созданием условий для продолжительной и активной жизни людей. И, конечно, в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы — особое внимание будет уделено вопросам поддержки участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких, оказания им квалифицированной медицинской, психологической помощи», — сказал Путин в своем приветствии участникам ХХ Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России».
Он отметил, что на протяжении многих лет этот форум по праву считается одним из важных, ключевых событий в жизни профессионального сообщества и традиционно собирает на своей площадке известных учёных, практикующих врачей, представителей министерств и ведомств, профильных комитетов Совета Федерации и Государственной Думы.
«Уверен, что ваша встреча пройдёт, как всегда, в атмосфере творчества и созидания, послужит объединению усилий государства, институтов гражданского общества, бизнеса — во имя больших, значимых целей. А ваши инициативы и предложения — обязательно найдут воплощение в практической деятельности. Желаю вам успехов на благородном, милосердном поприще и всего самого доброго», — добавил президент.
Народосбережение и сохранение здоровья россиян сегодня являются приоритетами государственной политики, заявил также премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем приветствии участникам форума.