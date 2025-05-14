Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть центрального проспекта перекроют в Астане на шесть дней

В Астане на шесть дней перекроют участок проспекта Тауелсиздик, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как рассказали 14 мая 2025 года в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, начинаются работы по среднему ремонту по пр. Тауелсиздик, на участке от ул. Кажымукана до ул. Куйши Дина.

В связи с этим с 15 по 20 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон. Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

сказано в сообщении