Эстония начала выписывать россиянам огромные штрафы за попытки вывезти наличные евро

«Вчера в автобусе сказали, полиция ходит вдоль очереди, на паспортном контроле спрашивают, в очереди обсуждают — нет, [все равно] несем, везем. “А вдруг не найдут, а мне надо на обратную дорогу, а я в евро зарплату получаю, а я гражданин ЕС”. Доказываем всей очереди и себе, в первую очередь, что мне-то можно. Да чтоб вас. Стоишь шесть часов на ветру, дождь, снег… и потом, оп-па 25 евро.. выходят уже с КПП выгнанные, бегут менять, снова перед тобой в очередь, а ты стоишь», — в сердцах высказался один из пользователей в чате 9 мая.