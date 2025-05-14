Евгений Разумишкин рассказал, как благоустроят Петербург в 2025 году

Исаакиевская площадь в этом году тоже преобразится, будет чуть больше территории, чем обычно. Там будет посажено порядка 170 деревьев, более 1 тыс. кустарников, очень много однолетников. Кроме этого, безусловно, мы стараемся использовать посадочные материалы и деревья исключительно нашего отечественного производства.