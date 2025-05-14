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Евгений Разумишкин рассказал, как благоустроят Петербург в 2025 году

Идет благоустройство сквера около Балтийского вокзала, его сдадут к сентябрю.

Источник: Piter.TV

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» накануне вице-губернатор Евгений Разумишкин рассказал, как благоустроят город в этом году.

В частности, идет благоустройство сквера около Балтийского вокзала, его сдадут к сентябрю. Скоро на объект должен выйти подрядчик. На территории в 2 тыс. «квадратов» высадят деревья, кустарники, установят скамейки и урны.

Кроме того, летом создадут сразу несколько садов-трансформеров. На Университетской набережной, Думской улице, Московской площади и напротив Мариинского дворца.

Исаакиевская площадь в этом году тоже преобразится, будет чуть больше территории, чем обычно. Там будет посажено порядка 170 деревьев, более 1 тыс. кустарников, очень много однолетников. Кроме этого, безусловно, мы стараемся использовать посадочные материалы и деревья исключительно нашего отечественного производства.

Евгений Разумишкин
вице-губернатор Петербурга

Также реализуют третий этап строительства Линейного парка вдоль Морской набережной и Западного скоростного диаметра. В следующем году приступят к четвертому этапу, и парк будет полностью готов.